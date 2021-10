LATOUR, Roland



À Saint-Eustache, le 24 octobre 2021, à l'âge de 91 ans est décédé M. Roland Latour, conjoint de Mme Carmen Lapalme.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Francine, Denis (Linda Boulet), Martin (Nadia Safraoui), Marie-Claude et Pierre (Marie Claude Janelle), ses petits-enfants: Karine, Martine, Yanick, Noémie, Camille, Sophie, Charles, Stéphanie, Marie-Soleil, Yohan, Florence et Henri, sa soeur Jannine, son frère Jean-Gilles, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis dont la famille Lapalme-Simoneau.La famille recevra les condoléances le jeudi 28 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h et vendredi dès 9h au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 29 octobre à 11h en l'église Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.