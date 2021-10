MONNIÈRE, Claude



Le 20 avril 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Claude Monnière, fils de Mme Réjeanne Monnière (née Boulay) et de feu M. Roland Monnière.Outre sa mère, il laisse dans le deuil sa soeur Ghislaine et son beau-frère Jacques Odam, ses neveux Marc-André (Camille) et Michel (Vanessa) ainsi que leurs enfants, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église de la paroisse Sainte-Marguerite-d'Youville (8 rue Rainville, Châteauguay, Qc, J6K 1H5) samedi le 5 novembre 2021 entre 12h et 13h, suivi du service.En raison des circonstances, une confirmation de présence sera requiseAu lieu de fleurs, des dons à la Guignolée de votre région seraient appréciés.450 699-9919www.alexandrenicole.com