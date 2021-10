BRILLON, Claude



Claude Brillon, 82 ans, de Montréal, est décédé le 15 septembre 2021. Claude est né le 5 octobre 1938 à Montréal.Il laisse dans le deuil son épouse Claire Tessier, ses enfants Eric, Nathalie (Steve Wrathall) et David (Nancy Parenteau), ses petits-enfants Samuel, Victor, Jérôme, Maude, Matthew, Catriona, Sandrine et Arielle, les enfants de son épouse: Stéphane Chevalier (Micheline) et Pascale Chevalier (Nicolas Koneman), ses frères Michel, Jacques (Marthe Ouellet), Henri (Denise Brunet) et Yves (Monique Lachapelle), sa soeur Lucie ainsi que parents et amis.La famille vous invite à venir lui présenter vos condoléances et dire au revoir à Claude le vendredi 5 novembre de 12h à 14h30 au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7Le tout sera suivi d'une cérémonie funéraire à 14H30, de la mise en terre à 15h30 et d'un repas à 16h.La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour l'excellence des soins et leur empathie.Au lieu de fleurs, la famille vous encourage à faire un don à l'Association pulmonaire du Québec à la mémoire du défunt. Des dons à la Fondation du CHUM seraient également appréciés.