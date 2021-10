GROULX (née POUPART)

Simone



À Montréal, le lundi 25 octobre 2021 est décédée, à l'âge de, Simone Poupart, épouse de feu Léo Groulx.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ronald (Lily) et Loraine (Ronald); ses petits-enfants Jonathan (Kim), Stéphanie (Charles), Bruno (Annie) et Karine; ses arrière-petits-enfants, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 31 octobre 2021 de 13h à 16h30, suivi des funérailles au même endroit.