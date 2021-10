BÉLANGER, Thérèse (Dumais)



À Montréal, le 24 septembre 2021, est décédée paisiblement Thérèse Bélanger (Dumais) à l'âge de 94 ans. Née à L'Islet, fille de feu Thomas Bélanger et de feu Marguerite Vallée, elle a été précédée par son époux Albert et son fils Gilles (Sheila Storey).Elle laisse dans le deuil ses fils Jean (Lise Gagné), Guy et Paul, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, son frère Jacques et de nombreux neveux et nièces.Une rencontre est prévue au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 av. des Perron à Laval, le samedi 30 octobre dès 13h, liturgie de la Parole à 15h. Un buffet léger suivra.Au lieu de fleurs, on peut exprimer sa sympathie en faisant un don In Memoriam à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.https://www.jedonneenligne.org/fqsa/DIM/