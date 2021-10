JORON, Mariette



Laval, le 17 octobre 2021, est décédée Mme Mariette Joron Ouimet, épouse de feu Jean Ouimet.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Robert (Nancy) et Martine (Jean-François), ses quatre petits-enfants : Catherine, Marie-France, Sophie et Roxanne ainsi que deux arrière-petits-fils : Alexis et Samuel. Elle laisse aussi dans le deuil ses deux soeurs : Jacqueline et Marie-Jeanne, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 30 octobre de 9h à 11h, au complexe :Les funérailles auront lieu le samedi 30 octobre 2021 à 11h30, en l'église St-Claude, 80, rue Meunier Ouest, Laval.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don de messe ou par un don à la Fondation québécoise du cancer ou par des fleurs.