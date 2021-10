Affaire Brad Aldrich: Kyle Beach brise le silence avec courage

Kyle Beach, premier choix des Blackhawks de Chicago au repêchage de 2008, est la première victime de Brad Aldrich à prendre la parole publiquement au sujet des allégations d’abus sexuels dont ce dernier est accusé.

L’homme de 31 ans, s’est exprimé lors d’une longue entrevue au réseau TSN, mercredi. Il en avait gros sur le cœur, après avoir subi du chantage et de l’abus de la part de l’entraîneur vidéo.

En 2010, pendant le parcours de rêve des Blackhawks en séries éliminatoires, qui les a menés à une conquête de la coupe Stanley, Beach était l’un des «blacks aces», ces joueurs qui voyagent avec l’équipe et qui peuvent être appelés à tout moment pour chausser les patins en cas de blessure.

L’ailier gauche, originaire de la Colombie-Britannique, n’avait que 20 ans au moment des faits. Sous le couvert de l’anonymat, le joueur avait déjà affirmé qu’Aldrich l’aurait forcé à recevoir une fellation sans son consentement, sans quoi il allait «s’assurer qu’il n’allait plus jamais jouer dans la LNH».

«Je me sentais comme si j’étais tout seul et qu’il n’y avait rien que je puisse faire ou personne vers qui me tourner pour de l’aide. Je ne savais pas quoi faire, à 20 ans», a révélé Beach.

Au moment où les conclusions de l’enquête indépendante ont été dévoilées, mardi, l’attaquant qui évolue aujourd’hui en Allemagne est passé par toute la gamme des émotions.

«La journée [de mardi] était remplie d’émotions, a-t-il dit. J’ai pleuré, j’ai souri, j’ai ri, j’ai pleuré encore et ma copine et moi, nous ne savions comment réagir. Nous ne savions pas quoi penser, nous nous sommes seulement soutenus.»

«Les détails révélés dans le rapport sont assez précis. Au-delà de ça, j’ai été un survivant, je suis un survivant. Je ne suis pas seul. Je sais que je ne suis pas seul, homme ou femme. J’ai enterré ça pendant 10 ou 11 ans. Et ça m’a détruit de l’intérieur», a avoué Beach, mentionnant qu’il avait de l’espoir si toutes les victimes s’unissaient.