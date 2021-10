Alex Anthopoulos, mon DG de l’année

Au Québec, ils sont nombreux, les amateurs de sport qui connaissent Alex Anthopoulos. Il a travaillé dans les bureaux des Expos, il a été un des architectes chez les Blue Jays de Toronto quand l’équipe a flirté avec l’excellence au début de 2010 et il a laissé son empreinte à la direction générale des Dodgers.

Loin d’être rassasié, voilà que ce passionné n’en finit plus d’impressionner la planète baseball. Directeur-gérant des Braves d’Atlanta, Anthopoulos a réalisé quelques tours de magie dans le deuxième segment de la saison pour obtenir les joueurs qui ont aidé son organisation à atteindre la Série mondiale 2021 face aux Astros de Houston.

Ça ne regardait pas bien pour les Braves, en juillet, quand ils ont perdu pour le reste de la saison l’excellent voltigeur de droite Ronald Acuna fils, blessé au genou droit.

Dès la confirmation de la perte de son joueur étoile, Anthopoulos a redoublé d’ardeur afin de trouver un digne remplaçant à Acuna fils. Et il a visé en plein dans le mille quand il a acquis le voltigeur Eddie Rosario des Twins du Minnesota, qui fait des ravages depuis son arrivée en Géorgie. L’athlète âgé de 30 ans a aidé les Braves à liquider les Brewers de Milwaukee puis les puissants Dodgers de Los Angeles dans la série de championnats de la Ligue nationale. Aucune surprise qu’il ait été désigné le joueur le plus utile de la série.

Le DG âgé de 44 ans a aussi acquis les voltigeurs Adam Duval chez les Marlins, Joc Pederson chez les Cubs et Jorge Soler chez les Royals. En somme, quatre acquisitions qui ont transformé l’équipe. D’autant plus qu’Alex a donné peu pour obtenir quatre joueurs établis.

En bon DG, Anthopoulos vise le gros lot dès cet automne.

Donc, êtes-vous surpris de lire qu’Alex Anthopoulos est mon choix pour le directeur général de l’année dans la Ligue nationale ?

Oui à la stratégie, non

aux ordinateurs !

Les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta se disputent les honneurs de la Série mondiale 2021. Je me réjouis de voir Dusty Baker, des Astros, 72 ans, et le gérant des Braves d’Atlanta, Brian Snitker, 66 ans. Ils sont les deux plus vieux gérants à s’affronter en Série mondiale.

Vous savez, je ne suis pas un fanatique des décisions analytiques qui sont prises par des gars derrière un ordinateur qui n’ont aucun compte à rendre à personne si jamais leur stratégie ne fonctionne pas. Deux pilotes de la vieille école, Dusty Baker et Brian Snitker n’ont jamais craint d’affronter un frappeur au lieu de lui donner un but sur balles.

Pour leur part, les jeunes gérants Kevin Cash, des Rays de Tampa Bay, et Aaron Boone, des Yankees de New York, utilisent régulièrement les statistiques avancées. Et on voit le résultat de leurs choix.

À l’heure actuelle, ils sont assis derrière leur ordi pour préparer la saison prochaine pendant que Baker et Snitker gèrent leurs équipes en Série mondiale, sachant très bien comment combiner les quelques statistiques avancées fondées à leur stratégie de buts volés, amortis, frappe et court qui existe depuis plus de 100 ans.

La stratégie du coup de circuit n’existe pas. Le cogneur doit être tout simplement patient. Si vous n’êtes pas d’accord avec ma théorie, combien de matchs se sont terminés en fin de 9e manche ou en manches supplémentaires par un coup de circuit dans les présentes séries ? C’est arrivé une fois en fin de 13e manche. Le receveur des Red Sox, Christian Vazquez, a frappé un circuit contre les Rays de Tampa.

L’heure aux décisions à Toronto

La saison de baseball ne s’arrête jamais pour les dirigeants des équipes.

D’ailleurs, c’est un peu bizarre, ce que je vous raconte. La participation aux séries d’après-saisons ralentit la planification pour l’année suivante.

Le prolongement de la saison pour les équipes impliquées dans les séries empêche les directeurs-gérants d’amorcer des possibilités d’échanges, car vous le savez aussi bien que moi que les discussions deviennent connues sur la place publique rapidement. Il y a toujours une personne qui veut se valoriser aux yeux des médias. Imaginez-vous un joueur qui est mentionné dans une possibilité de transaction qui joue dans les séries.

Cette situation constituerait une distraction impardonnable. Les Jays ont le temps devant eux pour signer Vladimir Guerrero fils et Bo Bichette.

La troupe de Charlie Montoyo a connu beaucoup de succès en complétant des échanges avec des équipes qui sont incapables de signer un joueur à sa dernière année de contrat. Le meilleur exemple : Marcus Semien, acquis des A’s d’Oakland.

Mike Bossy et le baseball

Le titre doit sans aucun doute vous intriguer, et avec raison. Comme la majorité des partisans de hockey et admirateurs de Mike Bossy, j’ai été ébranlé quand j’appris que le légendaire numéro 22 des Islanders de New York souffrait d’un cancer du poumon.

Permettez-moi de vous faire revivre des moments que j’ai partagés avec lui autant au hockey qu’au baseball. Mike était à peine âgé de 12 ans lorsqu’il évoluait avec les Braves d’Ahuntsic.

À l’époque, le dimanche après-midi à CFCF-TV, l’ancien commentateur des matchs du Canadien, Dick Irvin, décrivait en direct de l’aréna de Mont-Royal des parties de la catégorie pee-wee. Tout au long de sa carrière de hockey mineur et hockey junior, l’immortel Maurice Richard louangeait sans cesse le talent indéniable de ce marqueur talentueux qu’était Bossy.

Le baseball et Mike Bossy ? Les Expos organisaient des activités entre les deux matchs d’un programme double. À l’une de ces soirées, plusieurs personnalités du monde artistique et sportif ont participé à un concours d’habiletés qui comprenait une épreuve de coups de circuit et des relais précis du marbre au deuxième but. Les participants devaient lancer une balle dans un baril installé au deuxième coussin.

De tous les participants, un seul a réussi l’exploit, soit Mike Bossy, qui a été félicité par l’un des grands receveurs du baseball, Gary Carter.

Mike, nous sommes tous à tes côtés pendant ces moments difficiles de ta vie.