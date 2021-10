REID, Gabrielle



À Montréal, le 20 octobre, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Gabrielle Reid. Elle rejoint son époux Ghislain Gauthier et sa fille Monelle.Elle laisse dans le deuil, ses filles : Marie-Monelle et Lysanne, ses petits-enfants : Maud (Vincent), Guillaume (Annick) et Camille (Steven), ses arrière-petits-fils : Hadrien, Maxence, ses soeurs : Pauline et Renée, ses belles-soeurs ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis au salon :le vendredi 29 octobre de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi 30 octobre de 9 h à 10 h 30. Le service funèbre aura lieu le samedi 30 octobre à 11 h à l'église Notre-Dame-de-Grâce au 5333, avenue Notre-Dame-de-Grâce.Un don à la Société Alzheimer serait apprécié.