DÉSORMEAUX, Dollard



À Saint-Eustache, le 23 octobre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Dollard Désormeaux, époux de feu Madeleine Rochon.Il laisse dans le deuil ses enfants Céline (Daniel), Johanne (Jimmy), Pierre, Denis (Josée), Nathalie (Stéphan) et Martin (Josée), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère, ses soeurs, sa belle-soeur, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 31 octobre de 11h à 14h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même jour à 14h en la chapelle du complexe, suivi de la mise en columbarium de l'urne.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire du Québec.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la Santé publique en vigueur.