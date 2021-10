Basketball: l'Alliance de Montréal est née

La Ligue élite canadienne de basketball (LECB) a annoncé mercredi que l'Alliance de Montréal devient sa neuvième concession et commencera à jouer dès 2022 à l'Auditorium de Verdun.

La nouvelle organisation se joint à Scarborough, en Ontario, comme ville hôte dans la deuxième ronde d'expansion de la LECB depuis que la ligue a été lancée avec des équipes à Edmonton, Hamilton, Guelph, Fraser Valley (Abbotsford), Saskatoon et Niagara (St. Catharines) pour la saison 2019. Ottawa a été ajoutée en prévision de la campagne 2020.

«Montréal est devenue l'une des régions les plus fortes au pays pour le basketball et nous sommes très heureux d'alimenter cette croissance en créant une concession professionnelle dans cette ville», a déclaré dans un communiqué Mike Morreale, commissaire et chef de la direction de la LECB.

«L'Auditorium de Verdun, un bâtiment historique récemment rénové, est un lieu idéal pour permettre aux fans de vivre l’expérience et le divertissement qu’offre notre ligue, a-t-il aussi voulu justifier quant au choix du domicile de la formation. Les amateurs de sport de Montréal assisteront au meilleur basketball professionnel au Canada, à l’exception de la NBA, le tout prenant place dans l'une des meilleures ligues FIBA au monde.»

Le nom «Alliance» a été souvent évoqué, selon les dires de la vice-présidente et directrice des opérations du club, Annie Larouche.

«Nous avons opté pour un nom suggéré à trois reprises dans le sondage que nous avons mené. C’était important d’en choisir un représentant notre région. Nous avons un gros sentiment d’appartenance, il devait être représentatif», a-t-elle déclaré au «Journal de Montréal», mardi.

