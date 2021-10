PROVENCHER, Brigitte



Le 19 octobre 2021, à l'âge de 99 ans est décédée Brigitte Provencher. Elle rejoint son époux Eddie Farley et ses enfants Jeanne Farley et Jean-Pierre Farley.Elle laisse dans le deuil ses enfants Francine Farley et Carmen Farley, ses petits-enfants Christian Farley (Nina Bélanger) et Marc-André Plante (Meily Robert Perra), ses arrière-petits-enfants Emma, Frédérique, Matéo et Mélodie, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 1er novembre 2021 de 13h à 16h à la2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINE514-639-1511 www.jjcardinal.caLes funérailles auront lieu le mardi 2 novembre 2021, à 10h à l'église des Saint-Anges de Lachine, 1400 boul. Saint-Joseph, Lachine, suivies de l'inhumation au Cimetière Catholique de Lachine, 2360 rue Provost, Lachine.