ROCHEFORT, Rita



Paisiblement et entourée des siens, le 3 février 2021 à son domicile de LaSalle, est décédée Mme Rita Rochefort, native de Saint-Chrysostome et fille de feu Camille Rochefort et feu Corona Saint-Onge.Elle est la soeur de feu Napoléon (feu Cécile Rochefort), Hermas (Géralda Gaudreault), feu Hervé (Marie-Rose Bourré), Françoise (Jean-Guy Hénault), Jacques (Denise Cuerrier), feu Denis (Paulette Lazure), Pierre (Monique Thibault), Nicole (feu Marcel Legault) et feu Roger (Lise Larivée).Elle laisse également ses filleules Véronique et Chantal ainsi que ses nièces et neveux: Sophie, Nancy, Mélanie, Manon et Gaetan qui l'ont accompagnée jusqu'à la fin; ainsi que plusieurs autres nièces et neveux, de même qu'autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées le samedi 30 octobre 2021 à 14h, en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. La famille recevra les condoléances à compter de 13h en l'église. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer.GIBEAU-GENDRONSAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131