Breza sauve la mise

Le CF Montréal a réalisé un vol en se sauvant du Tim Hortons Field avec une victoire aux tirs de pénalité (8-7) contre le Forge de Hamilton pour ainsi se qualifier pour la finale du Championnat canadien.

Montréal pouvait déjà se considérer chanceux de s’en tirer avec une marque nulle de 0 à 0 au bout des 90 minutes tant il a disputé un mauvais match contre une équipe nettement plus déterminée malgré son statut de négligée.

Il aura fallu aller au bout de la séance de tirs au but pour trouver un gagnant puisque c’est le gardien montréalais, Sebastien Breza, qui a battu son adversaire Triston Henry sur le onzième tir de la séance après avoir arrêté Henry quelques secondes plus tôt.

Tous les joueurs y sont donc passés. Tirant en deuxième, Montréal s’est sauvé de l’élimination à cinq reprises.

Le CF Montréal connaîtra son adversaire mercredi prochain alors que le Toronto FC affrontera le Pacific FC dans l’autre demi-finale.

Pas impressionnant

Le CF Montréal n’a pas été particulièrement impressionnant en première demie, ne tentant jamais de forcer le jeu contre une équipe déterminée.

Et il n’a pas été meilleur en amorçant la seconde période alors qu’il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain, celle qui portait un maillot orange.

Montréal a généré bien peu d’attaque avec beaucoup de mollesse offensive, une faible présence dans la surface adverse et des centres d’une qualité plus que douteuse.

Sans l’apport du gardien Sebastian Breza, qui a réalisé quelques petits miracles, ce match se serait terminé assez tôt pour la troupe montréalaise qui est néanmoins restée dans le coup jusqu’au bout.

En descente

Pendant que ce match était joué à Hamilton, la soirée était passablement chargée en MLS puisque tous les rivaux directs du CF Montréal étaient en action.

Les Montréalais (43 pts) ont poursuivi leur descente au classement de l’Association Est passant de la 8e à la 9e place à la suite de la victoire de D.C. United (7e, 44 pts) sur les Red Bulls de New York (43 pts) qui sont passés sous la barre des séries en 8e place.

Et ce n’est pas tout. Atlanta l’a aussi emporté et se retrouve maintenant 6e avec 46 points pendant que New York City a aussi obtenu trois points pour passer en 4e place avec 47 points.

La rencontre de samedi contre les Red Bulls au New Jersey devient donc encore plus cruciale si elle ne l’était pas déjà assez.

Bulletin

8,5/10 Sebastian Breza

Si ce n’est de lui, le match ne reste jamais à la portée de son équipe. Il réalise plusieurs gros arrêts. Il donne la victoire aux siens aux tirs au but.

7,5/10 Joel Waterman

Il joue un très bon match défensif et offre une belle qualité de passe sur les relances.

7/10 Lassi Lappalainen

Il a apporté un peu plus d’envie en attaque à une équipe qui n’en avait pratiquement pas jusque-là.

7/10 Kiki Struna

Un travail défensif honnête. Pas flamboyant, mais relativement efficace.

6,5/10 Rida Zouhir

Pour un premier départ professionnel, il n’a pas démérité dans une performance collective qui ne l’a pas mis en valeur.

6/10 Zorhan Bassong

Du jeu honnête sur le plan défensif, des relances qui doivent être travaillées.

6/10 Samuel Piette

Une soirée difficile face à une équipe tout simplement plus affamée. Il peut en donner plus.

6/10 Ahmed Hamdi

Il a tenté quelques percées, mais il a souvent été bien seul dans ses actions offensives. Difficile de briller dans ces conditions.

5,5/10 Ballou Tabla

Pas aussi percutant que lors de son entrée contre Halifax dans des circonstances assez similaires.

5,5/10 Mustafa Kizza

Pas super facile défensivement et ses centres sont presque tous hors cible.

5/10 Matko Miljevic

Un match décevant où il a souvent été mou, vraiment pas assez de mordant offensif.

5/10 Sunusi Ibrahim

Il génère peu d’attaque et envoie son seul réel ballon de qualité dans les gradins.

5/10 Bjørn Johnsen

Il peine autant qu’à l’habitude. Cadre-t-il dans le système ? Il a souvent l’air d’un chien dans un jeu de quilles.