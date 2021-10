MAJOR, Danielle



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de madame Danielle Major survenu à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont le 6 mars 2021, à l'âge de 60 ans. Elle était la fille d'Adèle Laporte et de feu Maurice Major.Elle laisse dans la deuil sa mère Adèle Laporte Major, ses frères André et Marc ainsi que plusieurs parents et amis.Comme une étoile dans le ciel, Danielle aura aussi touché directement la vie d'au moins trois autres personnes. Elle aura donné naissance à deux filles (Carolyne/Stéphanie) en 1993 et (Brigitte/Joannie) en 1994 qui sont ensuite devenues soeurs lorsque Danielle a demandé à ce que ses filles puissent grandir ensemble au sein de la même famille adoptive. Jusqu'à sa mort, le plus grand regret de Danielle aura été de ne pas avoir pu revoir ses filles et les embrasser une dernière fois. Enfin, Danielle aura marqué une ultime et dernière vie en donnant ses poumons au moment de son décès. Elle se saurait heureuse de savoir que son don d'organes a réussi à sauver la vie d'un(e) receveur inconnu(e). Pour ces trois personnes, pour leurs familles, parents et amis tout comme pour vous et nous, Danielle sera un ange gardien qui veillera sur nos vies éternellement.La famille recevra les condoléances auComplexe funéraire Urgel Bourgiesitué au 1255, av. Beaumontà Ville Mont-Royal,le mercredi 3 novembre 2021de 14h à 16h et de 19h à 21h.Le service funéraire aura lieu à la Paroisse du Sacré-Coeur sur la rue Principale à Alexandria, Ontario le vendredi 5 novembre 2021 à 11h, suivi de l'inhumation au cimetière du même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPCA, Transplant-Québec ou toute autre organisme de votre choix. Au nom de Danielle et en celui de notre famille, nous vous demandons de signer l'endos de votre carte d'assurance-maladie pour faire don de vos organes. La fin de votre vie peut devenir le début d'une autre.