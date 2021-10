DEXTRAZE, Georges



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 octobre 2021, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Georges Dextraze, époux de feu madame Madeleine Robert.Il laisse dans le deuil sa fille Louise; ses petites-filles Kelly Bethel (Edson) et Lee-Ann Bethel (Minh); ses arrière-petits-enfants Ali et Luna; ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères, nièces et neveux, autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J2X 3M6450-346-6020le vendredi 5 novembre 2021 à compter de 9h. Les funérailles auront lieu le même jour à 11h, en l'église Saint-Athanase, suivies de l'inhumation au cimetière d'Iberville.