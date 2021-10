Estérel: merveille architecturale située sur le lac Masson

Située à proximité du Club de Golf Estérel, cette incroyable maison s’apparente à un véritable village-vacances.

Avec ses cinq chambres à coucher, sa majestueuse piscine creusée intérieure et son cinéma maison, cette maison a tout ce qu’il faut (et bien plus) pour vous garder divertis.

RE/MAX ACTION

Au rez-de-chaussée, il est difficile de ne pas remarquer les énormes fenêtres qui remplissent les pièces de lumière.

La cuisine, de bonne taille, possède un immense îlot qui sert d’ailleurs de comptoir-lunch. Une petite salle à manger est annexée à la cuisine. Il s’agit de l’endroit parfait pour admirer la vue imprenable sur le lac Masson.

RE/MAX ACTION

Un salon avec un grand sofa promet d'accueillir confortablement vos invités.

Une énorme bibliothèque se trouve sur la mezzanine de la maison. Un bureau peut être aménagé à cet endroit.

RE/MAX ACTION

La chambre principale détient une salle de bains attenante qui se démarque par sa généreuse fenestration.

Un total de quatre salles de bains se trouvent dans cette magnifique maison.

La pièce de résistance demeure la piscine intérieure qui est absolument parfaite pour vous rafraîchir à longueur d’année.

RE/MAX ACTION

L’extérieur de la maison est digne d’un hôtel cinq étoiles. Avec son immense terrasse, ses gazebos, son espace-bar, il s’agit du terrain tout indiqué pour recevoir la famille et les amis.

RE/MAX ACTION

Un funiculaire sur mesure mène directement au lac pour que vous puissiez pratiquer toutes vos activités nautiques préférées.

RE/MAX ACTION

La somptueuse propriété est à vendre par Joseph Montanaro de RE/MAX ACTION pour 2 495 000$.