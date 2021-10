HUNEAULT, Constance



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Constance Huneault survenu à Terrebonne (Lachenaie) le jeudi 15 octobre 2021 à l'âge de 90 ans.Elle laisse dans le deuil sa soeur, Pauline, ses neveux, Alain (Nancy) et Benoît, ses petits-enfants, Véronique, Patrick et Pascal, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 30 octobre 2021 de 14h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour dans le salon du complexe.Vous êtes invités à transmettre un message de sympathie à la famille via le site web du complexe funéraire.