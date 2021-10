Initiative Productivité innovation: Investissement Québec n’écarte pas de mettre plus de 4 milliards $

Après seulement un an, Investissement Québec (IQ) a déjà dépensé 40 % du budget de 2,4 milliards $ de l’initiative Productivité innovation servant à financer des projets d’entreprises. À ce rythme, la direction concède que l’enveloppe finale des investissements pourrait dépasser les 4 milliards $.

• À lire aussi: Québec solidaire accuse IQ et la Caisse de «légitimer» les paradis fiscaux

• À lire aussi: IQ investit 25 M$ de plus dans une firme active dans un paradis fiscal

«C’est sûr que notre objectif est d’en remettre [de l’argent]», indique au Journal le PDG, Guy LeBlanc. «On veut dépasser la cible de 2,4 milliards $. [...] Je pense que la pandémie a été un accélérateur pour plusieurs», dit-il.

Mercredi, IQ a dévoilé les résultats de la première année de son initiative Productivité innovation, dont l’échéancier doit prendre fin en 2024. Ce sont 952 millions $ qui ont été injectés, ces derniers mois, dans 320 projets.

La première mouture de ce programme, qui a été en place de 2016 à 2020 et baptisé Manufacturiers innovants, avait soutenu plus de 1100 projets de compagnies à travers la province. Les investissements avaient atteint 2,4 milliards $, soit près de trois fois plus que ce qui était prévu initialement.

Manque de main-d’oeuvre

M. LeBlanc estime que le manque de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs ainsi que la croissance de l’utilisation des outils numériques durant la pandémie expliquent en grande partie cette augmentation du nombre de demandes pour des soutiens financiers de la part des entreprises.

Et avec la reprise graduelle de l’ensemble des activités au Québec, le grand patron est d’avis que plusieurs compagnies cogneront de nouveau à sa porte pour notamment des projets d’automatisation ou de robotisation.

«Là, il y a eu 1 milliard $ sur les 2,4. On espère avoir le même succès dans les trois prochaines années. Si c’est 1 milliard $ par année pendant quatre ans, cela sera 4 milliards $ et on aura dépassé notre objectif», répond le PDG.

Ce dernier a laissé sous-entendre que cette somme pourrait également être encore plus élevée si la demande est au rendez-vous. Plusieurs projets seraient présentement encore en analyse.

L’initiative Productivité innovation, qui propose des prêts d’un montant minimal de 50 000 $, vise à accélérer la croissance des entreprises d’ici. Toutes les compagnies sont admissibles, que ce soit dans le commerce de détail, le secteur minier, le manufacturier ou la construction.

M. LeBlanc affirme que le bras financier de l’État a reçu plusieurs demandes provenant entre autres du secteur agroalimentaire. Il soutient également que plusieurs projets ont été appuyés dans le cadre de travaux d’agrandissement ou de modernisation d’usine.

«Le secteur alimentaire est en forte demande. Toutes les initiatives en termes d’achat québécois font en sorte que les entreprises doivent augmenter leur productivité et devenir plus compétitives», conclut-il.

Des 952 millions $ qui ont été injectés, 421 millions $ provenaient des fonds propres d’IQ et 530 millions $ du Fonds du développement économique du gouvernement du Québec, géré par IQ. La valeur totale des projets qui ont été soutenus a atteint 2,7 milliards $.