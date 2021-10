La ministre Nadine Girault en convalescence

Nadine Girault va abandonner pour quelques semaines ses fonctions de ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

En effet, l'élue caquiste devra subir une «intervention médicale mineure», sur recommandation de son médecin, et aura besoin de quelques semaines pour récupérer par la suite, a fait savoir le cabinet du premier ministre François Legault, mercredi.

Entretemps, les dossiers des Relations internationales et de la Francophonie seront traités par la vice-première ministre Geneviève Guilbault, tandis que le ministre du Travail, Jean Boulet, héritera des dossiers en immigration.

Ce ne sera pas la première fois que ces deux ténors de la CAQ reprennent en main les dossiers de leur collègue. Mme Girault avait déjà dû s’absenter au début septembre en raison d’une blessure au dos. Elle avait annoncé son retour à l’Assemblée nationale le 5 octobre.

Et en septembre 2019, le gouvernement avait annoncé que Nadine Girault avait reçu un diagnostic de cancer au poumon, maladie qui l'avait forcée à prendre du repos.