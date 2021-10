Le Fonds de solidarité FTQ investit 10 M$ dans Cook it

Le traiteur montréalais Cook it a annoncé mercredi avoir obtenu un financement de 10 millions $ non garanti du Fonds de solidarité FTQ.

L’investissement permettra à la jeune entreprise de moderniser les installations de son usine située dans l’arrondissement de Saint-Laurent avec des technologies opérationnelles et des équipements d’automatisation.

«Nous avons une vision ambitieuse pour Cook it et cet investissement du Fonds nous donnera les moyens de pousser encore plus loin notre mission d'être la meilleure façon de manger», a indiqué par communiqué Patrick Chamberland, cofondateur, chef de la direction financière et des opérations de Cook it.

«Cet investissement s'inscrit dans l'engagement du Fonds de solidarité FTQ de s'investir pour une meilleure société», a ajouté M. Jolivet.

«Nous sommes heureux de soutenir la croissance et les ambitions stratégiques d'une entreprise qui fait le virage technologique nécessaire et qui partage nos valeurs par l'entremise de ce financement», a réagi Patrice Jolivet, vice-président aux investissements - Agroalimentaire et santé au Fonds de solidarité FTQ.

Cook it dit poursuivre ses efforts de développement de sa plateforme, en améliorant l’expérience client avec des initiatives écoresponsables de réduction du gaspillage alimentaire.

