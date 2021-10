Le ministre des Finances défend Fitzgibbon

Le ministre des Finances, Éric Girard, s’est levé mercredi à l’Assemblée nationale pour défendre son collègue à l’Économie concernant l’investissement de 25 M$ d’Investissement Québec (IQ) dans un nouveau fonds de White Star Capital.

«Le ministre de l'Économie n'a pas été impliqué. On garde une saine distance», a assuré Éric Girard, ministre des Finances, lors d’échanges houleux mercredi.

Cela confirme ce que le cabinet du ministre de l’Économie et le cofondateur de White Star avait dit au Journal ces derniers jours : aucune discussion n’a eu lieu entre Pierre Fitzgibbon et White Star sur ce nouveau 25 M$ d’IQ.

«Le Québec est un leader dans la lutte à l'évasion et l'évitement fiscal, et on va continuer, puis on a besoin d'investir dans des fonds d'amorçage, de démarrage, et le fonds White Star est dirigé par deux Québécois dynamiques, et on s'est assuré que toutes les entreprises vont payer leurs impôts», a ajouté Éric Girard, mercredi.

Plus tôt en journée, le porte-parole libéral de l’opposition officielle en matière d’économie, Monsef Derraji, avait attaqué à ce sujet le ministre du gouvernement Legault sur Twitter.

«M. Fitzgibbon avait dû quitter ses fonctions pour se départir des parts dans White Stars au cours de l’été parce qu’il ne voulait pas les vendre pour pas perdre son fric. Qu’elle a été son implication dans la décision d’investir dans White Stars? », s'était-il demandé.

«Pour répondre à votre question: Aucune», a par la suite répondu Pierre Fitzgibbon sur Twitter, en coupant court.

-Avec la collaboration de Rémi Nadeau

