Le Rocket profite d’une mise en échec douteuse pour l’emporter

Un geste disgracieux du défenseur des Marlies de Toronto Alex Biega a permis au Rocket de frapper tôt et de l’emporter 5 à 0, mercredi à Laval.

• À lire aussi: Critiqué par McNiven, Houle se défend

• À lire aussi: McNiven déverse son fiel contre l'organisation

Biega a durement frappé à la tête l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard dans son angle mort, après seulement 3 min 43 s de jeu en première période. Le Québécois, sonné, s’est ensuite absenté pendant un moment. Biega a pour sa part écopé d’une pénalité majeure et d'une inconduite.

Déjà en avance par un but, gracieuseté d’un effort hâtif de Michael Pezzetta, le Rocket a marqué deux fois sur le jeu de puissance qui s’en est suivi. Louie Belpedio a tout d’abord inscrit son premier dans l’uniforme du Rocket, puis Laurent Dauphin en a ajouté à la suite d’une pénalité supplémentaire décernée aux visiteurs.

Pour Dauphin, il s’agissait d’un cinquième but en six parties cette saison. Pour le Rocket, il s’agissait d’une avance de trois buts avec 13 min 33 s à écouler au premier tiers. Et Dauphin ne s’est pas arrêté là, puisqu’il a ajouté un sixième filet en début de deuxième période.

Un cinquième but, cette fois inscrit par Jean-Sébastien Dea, a retiré les dernières parcelles d’espoir des visiteurs.

Il s’agit d’un deuxième blanchissage en trois matchs pour la troupe de Jean-François Houle. Si Michael McNiven avait réalisé 29 arrêts dans un jeu blanc face aux Bruins de Providence samedi, c’est cette fois Cayden Primeau qui a brillé avec une performance de 21 arrêts.

Le duel s’est terminé avec une mêlée générale. Huit joueurs ont été chassés du match avec des pénalités majeures à 17:26 de la troisième période. Une pause de près de 10 minutes a ailleurs été nécessaire pour que les arbitres mettent de l’ordre dans leurs sanctions.

Le club-école du Canadien de Montréal montre un dossier de 4-2-0 depuis le début de la saison, ce qui lui permet de prendre le premier rang de la section Nord en vertu d’une récolte de huit points. Il affrontera maintenant deux fois ses rivaux de section, soit les Americans de Rochester, vendredi et samedi à la Place Bell.