LHJMQ: Le Drakkar freinera-t-il sa séquence de sept défaites?

BAIE-COMEAU | Le Drakkar de Baie-Comeau tentera à nouveau de secouer sa torpeur devant ses partisans, jeudi soir, lorsqu’il recevra la visite des Tigres de Victoriaville sur la patinoire du Centre Henry-Leonard.

Victimes de sept revers consécutifs, les membres de l’équipage nord-côtier naviguent sur une mer houleuse depuis le début de la campagne et peinent à maîtriser la vague.

Bon dernier au classement général, le Drakkar (fiche de 1-6-1-1 pour 4 points) s’apprête à disputer son 10e match de la saison et tentera, du même coup, de venger une récente défaite de 5-4, en fusillade, contre ces mêmes adversaires.

En dépit du temps maussade, le climat n’est pas trop négatif dans l’entourage baie-comois. «Malgré la fiche de l’équipe, le moral des joueurs est bon et ils savent qu’ils ne sont pas si loin de faire virer les choses», a commenté le directeur général Pierre Rioux.

Le grand patron du département hockey est réaliste et sait fort bien qu’il y a beaucoup de travail à faire. «On le dit souvent et nous savons que le club est jeune. Chaque joueur est différent dans son apprentissage et l’important, c’est qu’il progresse de la bonne manière.»

L’entraîneur-chef Jean-François Grégoire multiplie les expériences avec son personnel, afin d’afficher le plus de constance possible. «Nous sommes présentement dans le processus d’apprendre à gagner et, malgré la défaite, nos derniers matchs ont été plus encourageants», a ajouté le DG avec confiance.

Limités à seulement 18 buts marqués à leurs neuf premières sorties du calendrier, les vikings n’ont pas le choix de causer du trafic devant le filet adverse et d'y mettre des rondelles s’ils espèrent produire offensivement.

Lavoie part

La direction du Drakkar misera sur un patineur de moins pour l’affrontement contre les Tigres. Après mûres réflexions, l’attaquant de 18 ans Elliot Lavoie a décidé de quitter son club junior et de retourner chez lui afin de se concentrer sur ses études.

Obtenu des Voltigeurs de Drummondville l’an dernier, le Lévisien (un choix de 2e ronde en 2019) avait été blanchi en 18 rencontres en 2020-2021. Cette année, il avait pris part à six parties et revendiquait deux mentions d’aide à son dossier.

