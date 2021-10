Pénurie de main-d’œuvre: une occasion de revoir nos pratiques avec nos employés

Exaspérés. Je vous épargne les soupirs au bout du fil lorsque mes clients me parlent de leurs difficultés de recruter. L’exaspération et le découragement prennent le dessus dès que le mot « pénurie » est prononcé. La pénurie de main-d’œuvre donne des maux de tête dans les commerces et les restaurants, mais c’est une migraine insoutenable qui paralyse les propriétaires de PME.

Depuis quelques mois, nous vivons un dur lendemain de veille, un réveil brutal. Pourtant, nous devrions être déjà en mode solution.

Les vraies affaires

Disons-nous les vraies affaires : la pénurie de main-d’œuvre est là pour rester. Arrêtons de nous faire croire le contraire. Elle ne va pas disparaître du jour au lendemain ou se volatiliser par magie.

L’enjeu est d’abord et avant tout démographique et le gouvernement le sait très bien. Dans quelques années, les impacts pourraient être encore plus dévastateurs dans plusieurs secteurs de l’économie. Les PME seront les premières victimes si rien ne change. Avec leurs ressources humaines, deux choix s’offrent aux employeurs : s’apitoyer sur leur sort ou saisir l’occasion pour rebondir.

Nous nous levons tous chaque matin en nous regardant dans le miroir. Où l’on cherche à se mettre sous notre meilleur jour et à s’améliorer. Les employeurs des PME du Québec doivent justement se regarder dans le miroir maintenant et procéder aux ajustements nécessaires avant que leurs bons employés quittent le navire. Les meilleures expériences de recrutement sont souvent celles qu’on réussit à éviter !

Pensez différemment !

J’ai un message aux employeurs de PME : pensez différemment. On doit se concentrer sur les solutions, agir en prévention et s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre autrement. S’il y a un problème que toutes les entreprises partagent, c’est bien la difficulté de recruter.

Dans ce contexte, ne serait-il pas mieux d’aborder le problème autrement ? De transformer son besoin au lieu d’en créer un autre ? De tirer profit des ressources actuelles ? Il n’y a pas de remède miracle, mais des pistes de solutions concrètes existent.

Dans les entreprises, nous devons travailler en équipe pour revoir nos méthodes, prendre le temps de garder nos employés actuels et réfléchir sur la réorganisation du travail. Au lieu d’être obsédés sur le prochain poste à pourvoir, les employeurs devraient se soucier de garder leurs employés. Les gestionnaires doivent repenser leurs besoins, tirer profit des ressources existantes dans leur entreprise, retenir leurs employés et oser embaucher des candidats qui n’ont pas nécessairement le CV « requis ». Les chefs d’entreprise vivent une opportunité unique avec la pénurie de main-d’œuvre : celle de penser en dehors de la boîte et surtout d’agir.

Trop souvent, les employeurs gardent le focus sur ce qui leur manque et l’idée d’ouvrir un nouveau poste se matérialise comme la solution la plus évidente. Cette façon de faire nous aveugle parce qu’elle nous amène à oublier le potentiel de nos employés actuels avec leurs compétences.

Les gestionnaires devraient conserver leur énergie pour garder leur personnel, plutôt que de chercher de nouveaux talents. Du temps doit aussi être consacré pour transférer les compétences à l’interne. Les PME doivent se redéfinir avec leurs ressources humaines et encourager le partage des connaissances. L’expérience du personnel, c’est une richesse non négligeable pour toute PME.

Et si chaque entreprise avait entre ses mains ses propres solutions pour régler ses problèmes de recrutement ? Chers employeurs, c’est le moment idéal de se ressaisir et surtout de se retrousser les manches.

Photo Stevens LeBlanc

Marie-Eve Drouin, CRHA, Stratège en ressources humaines et médiatrice accréditée, DrouinRH.com