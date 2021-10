Pourquoi me faire payer en double pour une faute passée?

Je suis le père de deux enfants que je ne peux plus voir à cause de leur mère. Il faut dire que je n’ai pas toujours été correct avec elle. Élevé dans un milieu où la virilité était valorisée, je n’avais jamais pris conscience de ma volonté d’avoir toujours le dernier mot.

Je n’étais pas fait pour avoir des enfants, mais comme mon ex en voulait à tout prix, j’ai accepté. C’est probablement ça qui est venu tuer notre relation, qui l’a rendue invivable. Avec des enfants, tu n’as plus de vie à deux, et tu es obligé de toujours en tenir compte dans tout ce que tu décides de faire.

Comme pour la mère des miens il était important de les considérer en premier, ça m’a rendu fou. Pour elle, je n’existais plus, et je l’ai mal pris. C’est pour ça que j’ai commencé à manquer de patience et à être violent avec elle et avec eux. Ce qui fait qu’un jour elle a porté plainte contre moi et que je fus condamné à passer huit mois en dedans.

Je ne dis pas que je ne méritais pas d’être averti que ma violence était inacceptable, mais c’est la prison et les suites que je ne prends pas. Toujours est-il que j’ai fait mon temps, donc que j’ai payé ma dette. Mais depuis que je suis sorti, je n’ai pas le droit d’approcher de mes enfants, pas plus que du domicile de madame. C’est pour ça que je me trouve à payer en double.

Quand tu as commis des erreurs et que tu as payé pour, il me semble que le pardon devrait venir ensuite. J’ai suivi en plus la thérapie qu’on m’a imposée et je sais que je suis un homme différent. Pourquoi c’est encore elle qui est crue par le système de justice ? Pourquoi est-ce je n’ai pas droit à une véritable clémence ? Je veux que mes enfants voient quel père différent je suis devenu. Mais comment est-ce que ce sera possible si personne ne me donne la possibilité de les revoir ?

Un homme qui se sent frustré

Je sens qu’il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Toute personne qui a payé sa dette envers la société a droit au pardon. Ne persisterait-il pas un doute sur votre possibilité de récidive ? Auriez-vous posé des gestes impardonnables envers vos enfants ? Vous savez qu’un recours aux tribunaux est toujours possible pour faire reconnaître une erreur qui aurait pu être faite dans l’évaluation du niveau de dangerosité de votre personne. Tous les moyens mis à votre disposition doivent être essayés avant de vous résigner à accepter semblable verdict.