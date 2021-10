Série mondiale: les Astros créent l’égalité

Bien conscients du trou dans lequel ils pouvaient se retrouver en perdant le deuxième match de la Série mondiale, les Astros ont frappé rapidement avec cinq points dès les deux premières manches pour ainsi l’emporter 7 à 2, mercredi à Houston.

À l’aube d’un séjour de quelques jours en Géorgie pour les trois prochains duels de la finale du baseball majeur, la formation texane a créé l’égalité 1-1.

Effectuant un quatrième départ sur la butte depuis le début des éliminatoires, Max Fried (1-2) a été la victime de la détermination des Astros. Il a cédé six points, dont cinq mérités, sept coups sûrs et un but sur balles en cinq manches de travail.

Un ballon-sacrifice d’Alex Bregman au premier tour au bâton, puis des simples de Jose Siri, Martin Maldonado et Michael Brantley, ont permis aux favoris locaux de prendre une avance confortable aux dépens du partant de l’autre clan.

En vertu d’une sortie beaucoup plus solide de Jose Urquidy (1-1), qui n’a concédé que deux points et six frappes en lieu sûr en cinq manches, les Astros ont été capables de résister et de conserver leur avance.

Ainsi, le point marqué par Yordan Alvarez à la suite d’un optionnel du joueur d’arrêt-court Dansby Swanson au sixième engagement, puis la claque en solo de Jose Altuve lors de la manche suivante, ont permis de mettre le match hors de la portée des Braves.

Les Astros en sont à une troisième participation à la Série mondiale depuis 2017 et tentent de triompher pour une deuxième fois lors de cette séquence. Les Braves, qui seront de retour à domicile à compter de vendredi, en sont à une première finale depuis 1999, eux qui n’ont pas été sacrés champions depuis 1995.