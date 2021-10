Une ancienne employée du gouvernement de l'Alberta poursuit le Bureau du premier ministre provincial, alléguant que son contrat a été résilié après qu’elle ait dénoncé l’environnement de travail toxique et le harcèlement sexuel dont elle a été victime.

Ariella Kimmel, ancienne chef de cabinet du ministre albertain de l'Emploi, de l'Économie et de l'Innovation, allègue avoir été licenciée après que certains membres du personnel l’aient accusé d’avoir fait couler de l’information sur l'ancien chef de cabinet Jamie Huckabay, a rapporté CTV News. Elle aurait notamment divulgué aux journalistes que l’ancien chef de cabinet avait pris des vacances à l’internationale, alors que la province encourageait les gens à rester chez eux pour empêcher la propagation de la COVID-19. C’est ce faux pas qui aurait conduit à la démission de Huckabay au début 2021.

Mme Kimmel a aussi affirmé que Devin Dreeshan, l'ancien ministre de l'Agriculture et des Forêts lui aurait crié dessus au point de la faire fondue en larmes. Selon la poursuite déposée, les deux auraient également eu une «relation amoureuse encore et encore» avant que Kimmel n’entre en poste.

Toujours selon la déclaration, Ivan Bernardo, secrétaire principal du gouvernement du premier ministre Jason Kenney, était «connu pour avoir fait des commentaires sexuellement inappropriés envers les membres féminins du personnel».

Mme Kimmel a ainsi intenté une poursuite de 199 233 $ pour la rupture de son contrat et de 200 000 $ en dommages-intérêts punitifs et moraux pour avoir omis de mettre en œuvre une politique de harcèlement sexuel et de ne pas avoir pris au sérieux ses plaintes.