Une cuvée supérieure

L’anthologie d’horreur Patrick Senécal présente se complète jeudi avec cinq nouveaux épisodes plus tordus, plus glauques – bref, meilleurs – dont se régaleront les fans du genre.

Vous connaissez Patrick Senécal présente ? Cette première série pour l’auteur à succès a fait ses preuves plus tôt cette année avec ses cinq épisodes d’un peu moins de 30 minutes déposés sur Club illico en février.

Le concept, emprunté aux Alfred Hitchcock présente, Twilight Zone ou encore Fear Itself est simple : chaque segment, parfaitement indépendant, se boucle en un peu moins de 30 minutes. La seule constance est le ton sombre, les destins tragiques et l’absence de dénouement heureux.

Bref, oubliez les univers fleur bleue, le rose bonbon et les licornes. Ici, on carbure aux malheurs, aux ténèbres et à l’angoisse.

Et si on se fie à l’échantillonnage visionné par Le Journal, ces nouveaux épisodes, disponibles à compter de jeudi, relèvent d’un cran autant la qualité que le facteur frissons... et hémoglobine.

Spiritisme et démons

C’est d’abord avec Interruption qu’on renoue avec l’univers de Patrick Senécal, segment où un duo de cambrioleurs (Gildor Roy et Richardson Zéphir) tente à tout prix de fuir la police lancée à leurs trousses. Mais en trouvant refuge dans une demeure aléatoire, ils perturberont une séance de spiritisme qui tournera au vinaigre autant pour ses participants que ses intrus.

Avec son dosage parfait d’humour noir et d’épouvante, l’auteur – ainsi que le réalisateur Stéphane Lapointe – nous sert ici un petit bonbon tragi-comique dont on ne fait qu’une bouchée.

Puis, c’est au tour d’un avocat (Éric Bruneau) de goûter à la médecine de Patrick Senécal avec Eaux troubles. Au lendemain du décès de sa conjointe au terme d’une longue maladie, le jeune quadragénaire se retrouve hanté par les démons de son passé qui, visiblement, n’ont pas dit leur dernier mot.

L’horreur y est ici plus psychologique que graphique, mais tout aussi efficace. Encore une fois, l’ambiance est parfaitement tendue et anxiogène, en plus d’être portée par un Éric Bruneau franchement solide.

Sans compromis

On reconnaît aujourd’hui davantage le style mordant et téméraire qui a permis à Patrick Senécal de marquer l’imaginaire collectif avec ses Sur le seuil et autres Hell.com. Les scénarios sont plus concis, plus troublants. Et on sent moins de compromis dans la transposition de son imaginaire débridé à l’écran.

Patrick Senécal peut donc dormir sur ses deux oreilles ; son titre de maître de l’horreur québécois demeure incontesté.

► Les 10 épisodes de Patrick Senécal présente sont désormais disponibles sur Club illico.