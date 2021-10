Une église tombe en ruines à Trois-Rivières

L'église Sainte-Madeleine du secteur Cap-de-la-Madeleine à Trois-Rivières tombe en ruines. Les citoyens en ont assez de ce cauchemar qui dure depuis huit ans et espèrent que le propriétaire passera enfin de la parole aux actes en démolissant le bâtiment vendu en 2013 et laissé à l’abandon depuis.

L'état de l’église est lamentable. Des murs de briques qui entourent le clocher s'effritent ou sont sur le point de tomber. Des dizaines de fenêtres sont éclatées et des morceaux de vitre sont bien visibles sur l’asphalte et le gazon à proximité du trottoir.

Sans compter les graffitis et les portes défoncées par des vandales qui doivent constamment être remplacées.

Plusieurs citoyens rencontrés mercredi qualifient «d’horreur», de «taudis» et de «tragédie» ce que devient cette église. Un constat que partage la conseillère sortante du district de la Madeleine Sabrina Roy.

«C’est épouvantable. On a ce paysage-là devant nous et c’est une artère principale dans le quartier avec des écoles à quelques mètres. C’est vraiment une plaie. J’en ai assez et j’ai envie de mettre une banderole géante avec le numéro de téléphone du propriétaire pour que les gens l’appellent pour se plaindre», a-t-elle dit à TVA Nouvelles.

C’est que le bâtiment a été vendu en 2013 par la paroisse Sainte-Madeleine à Gabriel Saad, un promoteur montréalais qui souhaitait construire des condos. Rien de tout ça ne s’est concrétisé jusqu’à présent et c’est la Ville de Trois-Rivières qui s’assure de sécuriser l’église.

«C’est un promoteur qui avait des projets, mais jusqu’à maintenant ça ne se produit pas», a ajouté Guillaume Cholette-Jeanson, porte-parole de la Ville de Trois-Rivières.

La Ville a des pouvoirs limités dans ce dossier. Tant que le propriétaire paie son avis d'imposition, les autorités municipales ne peuvent pas le forcer à réparer ou à démolir le bâtiment.

«Nos inspecteurs font régulièrement des tournées pour s’assurer que c’est sécuritaire. Nous avons les mains liées, malheureusement. Peut-être que d’en parler dans les médias va réveiller le promoteur pour qu’il se mette enfin en marche», a ajouté Cholette Jeanson.

Joint par notre équipe, Gabriel Saad dit avoir déposé une demande de permis de démolition en août dernier.

«C’est la Ville qui tarde à me revenir pour une question de zonage. Dès que j’ai le permis, je veux démolir», a-t-il indiqué.

Il réfute les inquiétudes des résidents du secteur en mentionnant que le «bâtiment est dans le même état qu’il y a huit ans. Il n’y a pas lieu de s’inquiéter, mais je vais le démolir parce que c’est ce que les citoyens veulent.»

Joint en fin d’après-midi, le service des communications de la Ville de Trois-Rivières n’a pas été en mesure de confirmer que M. Saad a bel et bien déposé une demande de démolition.