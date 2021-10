Violente agression armée: la communauté étudiante de Sainte-Foy ébranlée

L’homme retrouvé dans une mare de sang après une violente agression armée survenue mardi soir, à Sainte-Foy, a vivement ébranlé les étudiants du secteur qui ne sont pas habitués à ce genre de violence.

«C’est sûr que je suis un peu sous le choc ce matin, c’est spécial!» lâche Louis-Frédéric Groleau, un étudiant de l’Université Laval rencontré par Le Journal, mercredi matin.

La veille, un homme dans la trentaine a été retrouvé grièvement blessé après avoir été vraisemblablement agressé à l’arme blanche. L’homme a été transporté d’urgence à l’hôpital où l’on craint toujours pour sa vie.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

Le drame s’est produit vers 20h50 tout juste à la sortie du stationnement du complexe La Pyramide, en face du PEPS de l’Université Laval, un secteur bondé d'étudiants.

Photo Agence QMI, Marc Vallières

«Ça fait un peu peur parce qu’on est tout le temps ici. Habituellement, c’est plutôt une ambiance de party qui règne dans le quartier, alors c’est surprenant», raconte Alexe Corbeil.

Photo Jérémy Bernier

Craintes et précautions

C’est justement ce point qui a scandalisé les étudiants du secteur. Contrairement à Montréal où les agressions sont monnaie courante dernièrement, ce genre d’attaque n’arrive pas à Québec en temps normal, ont souligné plusieurs jeunes.

Et le fait de ne pas savoir ce qui a poussé l’assaillant à commettre cet acte – règlement de compte ou agression au hasard – en inquiète plus d’un.

«C’est horrible, my god!» s’exclame Sarah-Maude Deshaies, qui ne sortira plus seule dans le quartier tard le soir, pour quelques semaines.

Photo Jérémy Bernier

«J’ai une amie qui ne veut plus venir à la Pyramide pendant un certain temps parce qu’elle a peur», confie également Camilia Huang, qui appréhende ses quarts de travail de soir.

Photo Jérémy Bernier

Déploiement important

Une opération policière d’envergure a été menée au courant de la nuit de mardi à mercredi près du complexe commercial et de l’avenue Nérée-Tremblay.

Le maître-chien a été demandé et le périmètre à ratisser était très large. Des techniciens en identité judiciaire se sont également déplacés sur les lieux. Mercredi matin, les traces de sang sur la chaussée étaient nettoyées et un poste de commandement du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) était sur place pour permettre aux enquêteurs de mener leur enquête.

L’agresseur serait toujours en fuite et l’arme du crime n’aurait pas été retrouvée encore. Toutes les hypothèses sont actuellement envisagées et aucune piste n’est écartée. La thèse du drame conjugal et celle du geste volontaire sont toutefois très peu probables.

– Avec la collaboration de Jean-François Racine

