Voici la puce qui fera tourner vos ordinateurs et vos jeux vidéo

Voilà un nouveau processeur qui entrera dans notre jargon informatique quand viendra le temps de choisir un ordinateur, une console de jeu.

Si la génération précédente de processeurs Intel Core n’a pas fait grand bruit, la 12e est complètement différente, car elle est la première à faire appel à la nouvelle architecture hybride d’Intel.

Au sommet de la gamme des nouveaux processeurs, l’unité de traitement Core i9-12900K qui offre un total de 16 cœurs divisés entre huit cœurs de performance et huit autres d’efficacité – une configuration en partie similaire aux systèmes sur puce ARM qu’utilise Apple dans ses machines M1.

Intel Corporation

Cette double configuration entre cœurs de performance et d’efficacité accorde plus de souplesse dans le traitement des données et permet de mieux exploiter l’intelligence et la puissance pour l’utilisateur.

Ce nouveau processeur i9 est aussi capable de gérer jusqu’à 24 fils d’exécution et d’atteindre des fréquences d’horloge jusqu’à 5,2 GHz grâce à la technologie Turbo Boost Max 3.0 d’Intel. Parlant de fils d’exécution, la technologie Tread Director d’Intel gère les données en les dirigeant vers les cœurs appropriés ; performance ou efficacité.

Large gamme de processeurs de 12e génération

La famille complète des processeurs Intel Core de 12e génération comprendra 60 processeurs, destinés à subvenir aux besoins des fabricants de matériel informatique. Cette nouvelle architecture hybride, la première construite sur le processus de fabrication Intel 7, offre des performances évolutives de 9 à 125 watts pour équiper tous les segments d’appareils, des ordinateurs portables ultra-fins et légers aux ordinateurs de bureau haut de gamme.

Dell

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Windows 11, ces nouveaux processeurs ont été conçus pour prendre en charge le nouveau système d’exploitation.

La mauvaise nouvelle, les prix vont grimper. Ce qui n'est pas trop surprenant: en dollars américains, le processeur i9-12900K coûtera 589 $, une augmentation de 50 $ par rapport au i9-11900K de 11e génération valant 539 $.

Et qui dit nouveau processeur, dit nouvelle carte mère. Avec cette capacité de traitement accrue, le nouveau jeu de puces (chipset) de la carte mère Z690 d'Intel apporte également jusqu'à 12 autres voies de connectivité PCIe 4, la dernière connectivité Wi-Fi 6E, Thunderbolt 4 et jusqu'à 8 voies DMI (Direct Media Interface) 4.0 pour une bande passante plus grande.

Intel Corporation

Aperçu de la puissance de calcul d’ici 2030

Selon Intel, «les capacités de calcul imprègnent tous les aspects de notre existence, servant de point d'interaction entre l'homme et la technologie sur les appareils existants et futurs. Bientôt, nous aurons tous des milliers de dispositifs à notre disposition immédiate. D'ici la fin de la décennie, chaque être humain aura la possibilité de disposer d'un pétaflop de calcul et d'un pétaoctet de données, à moins d'une milliseconde».

Après le gigaoctet et le téraoctet, le pétaoctet équivaut à 1 125 899 906 842 624 octets en nombre binaire ou, arrondi, à un million de milliards d’octets, soit 2 à la puissance 50.