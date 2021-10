FILTEAU, Sébastien



À Sherbrooke, le 16 octobre 2021 est décédé Sébastien Filteau à l'âge de 36 ans. C'était un papa et un conjoint aimant, présent et très affectueux. Très actif, il était toujours en quête de nouveaux projets. De type rassembleur, il était apprécié de tous. Il avait ce don de nous faire rire, un vrai rayon de soleil.Il laisse dans le deuil son épouse Stéphanie Ménard, son jeune bébé Emma Filteau, ses parents Michel Filteau et Diane Camiré, ses frères Jean-François Filteau (Isabelle Labrecque) et Nicolas Filteau. Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces Noah, Elijah, Océane, Koraly ainsi que ses beaux-parents Guy Ménard et Johanne Périard.Des remerciements à l'équipe du Dr St-Arnaud des soins intensifs du CHUS Fleurimont et à l'infirmière ressource Véronique Savard pour leur dévouement et leur soutien. Un merci particulier aux citoyen.es qui ont tenté de lui porter secours sans hésitation.Afin de rendre hommage à Sébastien, la famille vous accueillera au4230 RUE BERTRAND FABISHERBROOKEle samedi 30 octobre 2021 de 13h à 17h. Une cérémonie accompagnée de doux témoignages suivra au même endroit pour la famille et les proches. Pour ceux et celles qui aimeraient faire un témoignage lors de l'hommage, veuillez-vous adresser au Complexe funéraire Steve L. Elkas (819-565-1155).