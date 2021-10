Affaire Brad Aldrich: Joel Quenneville et les Panthers, c'est fini

Joel Quenneville n'est plus l'entraîneur-chef des Panthers de la Floride.

• À lire aussi: Allégations d’agressions sexuelles: de la sympathie pour Kyle Beach

• À lire aussi: Affaire Brad Aldrich: Kyle Beach brise le silence avec courage

• À lire aussi: Les Blackhawks, dans la tourmente sur la glace comme à l’extérieur

C’est ce qu’a confirmé le journaliste de TVA Sports Renaud Lavoie.

Quenneville est sur la sellette depuis mardi dernier, alors que l’affaire Brad Aldrich a éclaboussé toute l’organisation des Blackhawks de Chicago, dont il était l’entraîneur au moment des événements.

Mardi, la firme Jenner & Block a rendu public son rapport à propos des présumés gestes d’Aldrich qui seraient survenus en mai 2010, lorsqu’il était entraîneur vidéo des Blackhawks. Il aurait alors forcé un jeune joueur à participer à un rapport sexuel sans son consentement.

Mis au courant de cette situation, la direction des Blackhawks aurait tenu une réunion, à laquelle aurait participé Quenneville, et au terme de laquelle aucune décision n’a été prise pour corriger la situation. Le pilote aurait alors indiqué qu’il préférait se concentrer sur les séries éliminatoires, les Blackhawks étant en route vers une première coupe Stanley depuis 1961.

Or, Quenneville a nié, plus tôt cet été, avoir été informé de la situation avant que la victime ne dépose une poursuite contre les Blackhawks plus tôt cette année. Mais en dévoilant son identité publiquement mercredi, Kyle Beach – la victime présumée d’Aldrich – a indiqué qu’il était convaincu que Quenneville savait.

Le directeur général des Hawks, Stan Bowman, a remis sa démission à la suite de la publication du rapport, tout comme le vice-président des opérations hockey, Al MacIsaac.

Quenneville, lui, était encore en poste, mercredi soir, alors que les Panthers affrontaient les Bruins de Boston. Un autre participant à cette réunion fatidique de 2010, l’actuel directeur général des Jets, Kevin Cheveldayoff, est aussi sur la sellette, comme l’organisation winnipegoise qui n’a encore rien annoncé à son sujet.

À VOIR AUSSI: