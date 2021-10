LAGARDE, Laurenne



De Repentigny, le 11 octobre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé madame Laurenne Lagarde, épouse de feu monsieur André Roy.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal et Serge (Linda), ses petits-enfants: Jade et Yannick, ses frères et soeurs : Michel (Francine), Marcel (Carole), Louis (Marie) et Marielle, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.Les funérailles suivront à 12h15 en l'église de la Purification de la B.V.M.