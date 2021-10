Comment calmer notre mère?

Je suis la cadette de trois. Mon frère et ma sœur aînée sont en couple avec des enfants, donc je suis la seule à vivre encore chez mes parents, mais les fins de semaine seulement, vu que j’étudie à Sherbrooke et que j’y demeure la semaine. Notre mère a toujours été une personne au caractère difficile. Comme en plus elle souffre d’une forme d’arthrite qu’elle soigne à coup de médicaments puissants, ça n’aide pas.

Notre père lui, est affecté par des problèmes de tension artérielle qui l’obligent également à se médicamenter. Mais contrairement à notre mère, sa médication le rend amorphe au point où les crises de sa femme n’ont aucune prise sur lui. Il l’a toujours endurée et il a toujours subi son agressivité sans broncher, et ça continue. Aujourd’hui, on a la nette impression qu’il ne se rend même plus compte qu’elle l’agresse sans arrêt.

Chaque fois que je rentre à Sherbrooke après un weekend chez les parents, j’ai les nerfs en boule et je me promets de ne plus y remettre les pieds. Mais le vendredi suivant, quand je pense à notre père qui va l’avoir sur son dos à lui tout seul deux jours de plus, je fais le voyage. Ma sœur mon frère et leurs familles viennent rarement les visiter tant elle n’est pas endurable, mais ils ne leur en ont jamais donné les raisons. Tout comme moi je n’ose pas leur dire le fond de ma pensée sur ma mère.

On est une famille murée dans le silence parce qu’un de ses membres souffre et les fait tous souffrir année après année. On a pitié de notre père, mais s’il fallait qu’il meure avant elle, je ne sais pas ce qui se passerait. Ou plutôt oui, je le sais, c’est moi qui devrai prendre son relais et ça me fait horriblement peur. C’est quoi la solution à un tel dilemme ?

Une pour quatre

Tant que personne ne dira rien, ça va continuer comme ça ad vitam æternam. Pourquoi votre mère changerait-elle puisque tout le monde se plie à ses caprices ?

Certes elle est malade, mais ça ne justifie pas son despotisme à votre endroit à tous. Votre père est responsable au premier chef de ne lui avoir jamais posé de limites, et votre fratrie l’est pour les mêmes raisons. Elle aura des chances de changer quand vous la pousserez vers le changement.