COVID-19 : 478 nouveaux cas et 5 décès au Québec

Le Québec a rapporté jeudi le même nombre de nouveaux cas de COVID-19 – 478 – que la veille, alors qu’il y a eu forte hausse en Ontario, la province connaissant une variation importante d’une journée à l’autre.

• À lire aussi: L'OMS dévoile une nouvelle stratégie anti-Covid et réclame 23,4 milliards de dollars

• À lire aussi: Pénurie de main-d’œuvre: au mois d'août, 219 400 postes vacants au Québec

En plus de 478 cas, la Belle Province a signalé cinq décès supplémentaires, affichant un portrait cumulatif de 424 291 cas et de 11 490 pertes de vie après 20 mois de pandémie. La moyenne de cas quotidiens sur sept jours est désormais de 419.

Les hospitalisations ont diminué légèrement (254, -3), après 19 entrées et 22 sorties. Aux soins intensifs, il y a une faible hausse (67, +1), après neuf entrées et huit sorties.

En Ontario, 409 cas et trois décès ont été ajoutés aux statistiques de la province, qui cumule jusqu’ici 598 840 infections et 9865 morts. La veille, on avait diagnostiqué 321 malades et évoqué 10 morts. Les hospitalisations ont reculé (197, -18), incluant aux soins intensifs (132, -2).

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 28 OCTOBRE 2021

424 291 personnes infectées (+478)

11 490 décès (+5)

254 personnes hospitalisées (-3) : 19 nouvelles entrées et 22 nouvelles sorties

67 personnes aux soins intensifs (-1) : 9 nouvelles entrées et 8 nouvelles sorties

Les prélèvements réalisés s’élèvent à 32 889 pour un total de 13 258 810

14 376 doses administrées s'ajoutent, soit 13 174 dans les dernières 24 heures et 1 202 avant le 27 octobre, pour un total de 13 209 715 doses administrées au Québec

Hors Québec, ce sont 215 977 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 13 425 692 doses reçues par les Québécois.

BILAN DES CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 4303

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 11 408

Capitale-Nationale : 34 679

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 17 633

Estrie : 17 336

Montréal : 148 742

Outaouais : 14 248

Abitibi-Témiscamingue : 1276

Côte-Nord : 701

Nord-du-Québec : 137

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 2242

Chaudière-Appalaches : 22 197

Laval : 37 039

Lanaudière : 27 306

Laurentides : 25 148

Montérégie : 58 344

Nunavik : 201

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 142

Hors Québec: 1205

Région à déterminer: 4

Total: 424 291 cas confirmés

DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 54

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 272

Capitale-Nationale : 1133

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 571

Estrie : 372

Montréal : 4834

Outaouais : 223

Abitibi-Témiscamingue : 10

Côte-Nord : 5

Nord-du-Québec : 0

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 48

Chaudière-Appalaches : 378

Laval : 937

Lanaudière : 531

Laurentides : 529

Montérégie : 1587

Nunavik : 0

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 5

Hors Québec : 1

Région à déterminer: 0

Total: 11 490 décès

La situation au Canada:

Ontario: 598 840 cas (9865 décès)

Québec: 424 291 cas (11 490 décès)

Alberta: 321 855 cas (3073 décès)

Colombie-Britannique: 203 572 cas (2137 décès)

Saskatchewan: 76 830 cas (832 décès)

Manitoba: 63 099 cas (1240 décès)

Nouvelle-Écosse: 7298 cas (100 décès)

Nouveau-Brunswick: 6263 cas (112 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1984 cas (16 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 1853 cas (10 décès)

Yukon: 902 cas (10 décès)

Nunavut: 674 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 317 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 707 791 cas (28 889 décès)

À VOIR AUSSI