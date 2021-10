COVID-19: baisse de 25 % des nouveaux cas en une semaine au Québec

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 a connu une baisse de 25 % du 16 au 22 octobre, passant de 3917 à 2942 cas en une semaine.

Cette diminution, mise en lumière jeudi par l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), met ainsi fin au plateau observé ces dernières semaines.

Selon l’INESSS, le nombre d’hospitalisations devrait continuer à baisser sur l’ensemble du territoire de la Belle Province, mais surtout dans le Grand Montréal où les taux d’occupation des lits réguliers et aux soins intensifs devraient diminuer au cours des deux à trois prochaines semaines.

Quelque 100 des nouveaux cas de la semaine analysée présentent toutefois un risque élevé d’hospitalisation, incluant 22 qui pourraient aboutir aux soins intensifs.

Parmi toutes les hospitalisations anticipées, 70 % se trouveraient dans le Grand Montréal et 50 % d’entre elles concerneraient des gens âgés de 70 ans et plus.

