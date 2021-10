Dernière condamnation dans une fraude fiscale de 7 millions $

Trois individus et deux entreprises ont été condamnés à payer des amendes totales de 7 millions $ à la suite de la mise au jour d’un stratagème de fraude fiscale. L’une de ces personnes, un conseiller financier, a été condamnée récemment à 90 jours d’emprisonnement.

Selon Revenu Québec, le conseiller financier Luc Vallée, 62 ans, de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, en Montérégie, a agi comme «facilitateur» dans ce stratagème ayant permis à des investisseurs de déclarer des dons de six à sept fois plus importants que la somme réellement déboursée et d’ainsi profiter de déductions fiscales.

«[M. Vallée] a profité de sa position comme conseiller financier pour convaincre ses clients d'y participer. Il a aidé en tout 93 personnes à demander indûment des sommes totalisant 724 468,36 $», a indiqué Revenu Québec dans un communiqué, jeudi, en précisant qu’il a été condamné le 29 septembre dernier à payer 911 385 $, en plus de son séjour derrière les barreaux de façon discontinue.

Quant à eux, Daniel Duval et Jean-Claude Sénécal, 72 ans, de Montréal, ils ont été présentés comme les «architectes» de ce stratagème. Les deux hommes ont été condamnés le 13 novembre 2019 à payer chacun des amendes totales de 1,5 million $.

Deux entreprises, Foncière Agroterre et Fondation Agroterre, ont également été condamnées à payer des amendes totales de 1,5 million $ il y a deux ans.

«Aucune accusation pénale n'a été portée contre les investisseurs en lien avec ce dossier. Cependant, chacun a fait l'objet d'une nouvelle cotisation afin qu'ils paient leur juste part d'impôt», a-t-on souligné relativement à cette enquête lancée après l’obtention d’informations par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Des perquisitions avaient été réalisées dans les résidences des contrevenants, dans les lieux d’affaires d’organismes de charité et dans un bureau comptable de Repentigny, dans Lanaudière. Les accusations dans ce dossier remontaient à 2015.