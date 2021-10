«Des heures assez troublantes» pour tout le monde, dit la mairesse de Windsor

Le tragique accident survenu à l’usine Domtar de Windsor, en Estrie, a ébranlé toute la communauté selon la mairesse puisque tout le monde connait «quelqu’un qui [y] a travaillé».

«Ç’a été des heures assez troublantes autant pour nous, pour les employés qui étaient sur place lorsque l’accident est arrivé, mais aussi pour ceux aussi qui travaillaient à faire les recherches. Ç’a été des heures très très très pénibles», estime la mairesse de Windsor Sylvie Bruneau.

À sa connaissance, il s’agit assurément d’un des plus tragiques accidents de travail à être survenus à l’usine.

«Je ne me souviens pas d’autre chose qui pourrait être aussi dramatique que ça», mentionne Mme Bruneau précisant que l’entreprise est «habituellement très exigeant» en matière de sécurité.

Sylvie Bruneau souhaite maintenant que la lumière soit faite sur les événements pour éviter qu’un tel événement ne se reproduise à l’avenir.

«On ne commencera pas à accuser personne non plus, ce n’est pas ça le but, mais c’est certain que les enquêtes vont apporter des réponses. C’est ce que tout le monde demande, d’avoir des réponses», conclut-elle.