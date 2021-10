LEGAULT, née FORGET, Lucille



À Ste-Adèle, le 12 octobre 2021, à l'âge vénérable de 91 ans, est décédée Mme Lucille Forget, épouse de feu M. Gérard Legault.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (feu Guy Desjardins), Rachel (Serge Carignan), Suzy (feu Lucien Rety), Guy (Linda Paré) et Chantal (Christian Blais) ; ses 8 petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et ses soeurs, Denise, Claude, Gaston, Raymond, Monique, Yolande et André, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :955 RUE GRIGNONSAINTE-ADÈLE, QC, J8B 2R7le vendredi 29 octobre 2021 de 14h à 16h.Les souvenirs et condoléances pour la famille Forget peuvent être partagés sur :