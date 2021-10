Éducation : apprendre dehors à Saguenay

Les cours d’école ne sont plus ce qu’elles étaient. Des travaux de 1 million $ ont été effectués l'été dernier à l'école primaire Félix-Antoine Savard, de Saguenay. En plus de travaux d’infrastructure, la cour extérieure a été complètement refaite. Quelques mois plus tard, les répercussions positives se font déjà sentir.

Jeudi matin, pendant que des jeunes de maternelle jouaient à l’extérieur, des élèves de 3e année participaient à un cours de mathématiques à l’extérieur. Selon l’enseignante Chantale Gauthier, les impacts sont très positifs.

«Les jeunes sont plus attentifs et impliqués. Ça diminue également grandement le stress chez les jeunes», a-t-elle dit à TVA Nouvelles.

En plus de la classe extérieure, des modules et un espace pour les plus petits ont été aménagés. C’est terminé les cours entièrement faits de pavage. Des modules en bois, du sable, des copeaux, un terrain de soccer synthétique, les jeunes ont accès à un environnement nouveau genre.

La directrice le confirme, les jeunes sont plus occupés et il y a même moins de conflits à gérer à l’école.

Une butte a également été aménagée en prévision de l’hiver. Une activité toujours prisée par les jeunes alors qu’un horaire est déjà fait afin de permettre à tous d’en profiter.

Le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay pense déjà au prochain projet. À l’été 2022, des travaux auront lieu à l’école Fréchette de L’Anse Saint-Jean.

