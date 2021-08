Fermeture des chalets et des roulottes: Voici la solution pour vous protéger contre les rongeurs cet automne

Présenté par

En l’absence d’activité humaine, il est connu que les rongeurs s’installent confortablement à l’intérieur des bâtiments, à l’abri des intempéries. Si vous n’intervenez pas rapidement en utilisant un répulsif, les conséquences peuvent être désastreuses et très coûteuses.

En effet, en plus de ronger les fils électriques, ils percent des trous dans les murs afin de s’y introduire. Après avoir tranquillement fabriqué leur habitation – dans les matelas, l’isolation des murs, les coussins, etc. –, ils se reproduisent à vitesse grand V. En moyenne, les souris donnent naissance à pas moins de 13 bébés aux trois semaines.

Afin de mettre toutes les chances de votre côté – et de vous éviter de mauvaises surprises –, il importe que vous utilisiez les bons produits lors de la fermeture en fin de saison de votre chalet, roulotte, VR, bateau, cabanon ou garage pour les repousser.

La solution parfaite, abordable et sans cruauté: le produit ROD le Répulsif, fabriqué au Canada et distribué par Eco Sécurica Inc. Après une décennie de recherche et de développement, ce produit antiparasitaire a prouvé son efficacité et a finalement obtenu son homologation canadienne.

Premier répulsif pour rongeurs composé d’ingrédients naturels, sans odeur et utilisable à l’intérieur, il répond à un problème grandissant en repoussant les rongeurs et en prévenant leur intrusion, et ce, jusqu’à six mois dans les espaces confinés. En plus, il ne représente aucun danger pour les humains, les animaux domestiques et les animaux de la ferme.

Avec ce produit, nul besoin de vous acharner à chercher les rongeurs: seuls à percevoir l’odeur du produit, ils sortent d’eux-mêmes à l’extérieur dans les jours suivant son utilisation.

D’une durée de conservation de deux ans, il est recommandé de l’utiliser toute l’année, surtout lors du remisage des véhicules récréatifs à l’automne et de leur usage en saison estivale. Un bon dosage dans les endroits stratégiques permet de vous protéger contre l’intrusion de visiteurs indésirables. Un seul sachet couvre une superficie de 9,3 m2 (100 p2).

Décédé au cours du processus d’homologation, l’inventeur de ROD le Répulsif a légué son brevet à ses trois garçons. En plus de demander que la production se poursuive dans leur village de la Saskatchewan, l’homme a tenu à ce qu’ils continuent d’embaucher des personnes en situation de réadaptation ou ayant une déficience intellectuelle.

Dites adieu aux locataires indésirables avec ROD le Répulsif. Pour acheter le produit en ligne, trouver un point de vente ou visionner les vidéos explicatives, rendez-vous au rodlerepulsif.com.