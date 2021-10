Girardin a vendu plus de 500 autobus électriques au Québec

L’entreprise québécoise Girardin a annoncé jeudi avoir vendu plus de 500 autobus électriques Blue Bird Vision EV et Micro Bird G5e au Québec.

Le distributeur d’autobus québécois a réalisé une telle performance pour se conformer au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves modifié en avril et qui exige que les autobus en service soient tous électriques à compter du 1er novembre.

L’entreprise de Drummondville affirme avoir sur la table plus de 1200 intentions d’achats de la part de quelque 90 entreprises partout au Québec. Et une majorité de ces commandes sont déjà confirmées.

Les livraisons sont prévues à compter de cet automne pour se poursuivre jusqu’à la fin mars 2024, a précisé l’entreprise dans un communiqué.

Les résultats de vente renseignent sur le rôle capital joué par Girardin dans l’atteinte des objectifs de Québec avec le Plan pour une économie verte et le Programme d’électrification du transport scolaire, qui ambitionne un seuil d’électrification de 65 % du parc roulant scolaire d’ici 2030.

«Nous ressentons un engouement important et ces ventes sont une marque de confiance indéniable envers le groupe Girardin et les autobus électriques Blue Bird et Micro Bird dont ces derniers sont fabriqués ici au Québec», a Michel Daneault, vice-président Ventes et Service pour l'Est du Canada chez Girardin.

«La qualité de nos produits, notre service à la clientèle et notre capacité à soutenir nos clients font de Girardin un partenaire de choix dans cette transition vers l'électrification», a-t-il ajouté.

