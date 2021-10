Hausse de 26 % des demandes d’aide alimentaire à Montréal

Au cours des deux dernières années, les demandes pour recevoir de l’aide alimentaire ont augmenté de 26 % à Montréal, selon le dernier bilan de Moisson Montréal dévoilé jeudi.

Le «Bilan-Faim», conçu grâce à un sondage mené au mois de mars auprès des organismes, révèle que 714 287 demandes d'aide ont été comblées sur l'île de Montréal pendant ce mois de référence, ce qui représente une hausse de 26 % par rapport à 2019.

Le nombre de repas et de collations distribués par les organismes a augmenté de 10,4 % pour atteindre 491 127, tandis que le nombre de visites de dépannage alimentaire a crû de 81,6 %.

Au total, 92 367 Montréalais ont bénéficié du dépannage alimentaire (+35,3 %), dont 34,4 % sont des enfants.

L’augmentation la plus marquante est celle des repas livrés qui sont passés de 22 533 en 2019 à 146 198 en 2021, il s’agit d’une variation de 548,8 %.

Plus de travailleurs pauvres

Le bilan indique également que le nombre de travailleurs en situation de pauvreté s'est accentué alors que la proportion de bénéficiaires de l'aide sociale a diminué, passant de 49,8 % en 2019 à 41,5 % en 2021.

«Les organismes ont dû restreindre le nombre de repas distribués sur place et faire preuve de créativité. Le nombre de repas livrés chez les bénéficiaires a été 6,5 fois plus grand qu'en 2019. Les organismes ont donc réussi à distribuer plus de repas cette année qu'en 2019, ce qui est remarquable», a déclaré Richard D Daneau, directeur général de Moisson Montréal.

Notons que le précédent «Bilan-Faim» datait de 2019, car en raison de la pandémie aucune analyse n’avait pas été effectuée en 2020.

