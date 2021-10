Il avait menacé de commettre une tuerie à Port-Cartier: Dimitri Xenos plaide coupable

L'homme de 21 ans qui a menacé de commettre une tuerie dans une école de Port-Cartier, en août dernier, a plaidé coupable jeudi au palais de justice de Sept-Îles.

Dimitri Xenos connaîtra sa sentence dans un mois.

Les avocats de la défense et de la Couronne ne s'entendent pas sur la peine à lui imposer.

En matinée, après avoir enregistré son plaidoyer de culpabilité, Dimitri Xenos a témoigné dans le cadre des observations sur la peine.

Entouré de trois agents correctionnels, l'homme a affirmé ne pas se souvenir des menaces répétées qu’il a prononcées devant quatre personnes, des collègues de travail, au sujet de son intention de tuer des gens à l’école secondaire de Port-Cartier, le Centre éducatif l’Abri.

Dimitri Xenos a expliqué que l’été dernier, il consommait beaucoup de drogues, soit chaque jour trois grammes et demi de cannabis et trois grammes et demi de psilocybine (champignons magiques).

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Simon Blanchette, a indiqué que la consommation de stupéfiants ne peut pas servir d’écran pour se déresponsabiliser. Il a d’ailleurs mis en doute la consommation de drogues de l’accusé qu’il considère encore à risque de récidive. Il se réfère à une expertise psychologique qui conclut que Dimitri Xenos ne souffre d’aucune maladie mentale.

«Ma compréhension du rapport, c’est que le risque de récidive est très sérieux. On parle d’une échelle utilisée pour quantifier ce risque de récidive. On parle d’un risque de sept sur neuf. Ça fait partie des catégories de risque élevé. À mon sens, c’est un élément qui militait en faveur d’une peine de détention importante», a expliqué Me Blanchette, qui a réclamé 20 mois de détention pour Dimitri Xenos en tenant compte de la détention préventive représentant à ce jour près de quatre mois de détention.

L’avocat de Dimitri Xenos a plutôt milité pour une peine de quatre mois, ce qui permettrait la remise en liberté de Dimitri Xenos au lendemain du prononcé de la sentence.

Me Michel Savard croit que l’homme qui n’a pas de passé judiciaire comme adulte mérite une peine qui va dans le sens d’une réhabilitation.

Il estime que son client, qui avait un travail et une vie sans histoire, n’avait pas de réelles intentions de tuer des citoyens. Il souligne notamment que Dimitri Xenos n’avait pas de munitions pour charger les trois armes qu’il avait en sa possession.

«Certes, il avait des armes à feu qui étaient légales et pour lequel il possédait toutes les autorisations requises par la loi. Mais il n’avait pas de munitions. Je considère que c’était un élément important. C’est sûr qu’on nous dira qu’il peut toujours s’en procurer. Mais je pense que s’il avait eu véritablement l’intention de passer à l’acte, c’est probablement la première chose qu’il se serait procurée», a indiqué Me Savard.

La juge Nathalie Aubry a pris la cause en délibéré. Elle rendra sa sentence le 23 novembre.