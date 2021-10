Joel Quenneville évite les médias

Après la victoire de 4 à 1 de ses Panthers de la Floride contre les Bruins de Boston, mercredi à Sunrise, l’entraîneur-chef Joel Quenneville, éclaboussé par le rapport à propos des allégations d’abus sexuels chez les Blackhawks de Chicago, n’a pas rencontré les médias.

C’est plutôt le directeur général Bill Zito qui s’est présenté au lutrin afin de répondre aux questions.

«À la lumière des nouvelles de [mercredi] après-midi, il nous a semblé approprié que je m'adresse à vous tous, a dit Zito. Joel rencontrera le commissaire Gary Bettman [jeudi]. Il n'a aucun commentaire avant cette réunion.»

Kyle Beach prend la parole

Mardi, la firme Jenner & Block a rendu public son rapport à propos des présumés gestes de Brad Aldrich survenus en mai 2010, lorsqu’il était entraîneur vidéo des Blackhawks. Il aurait alors forcé un jeune joueur à participer à un rapport sexuel sans son consentement.

Mis au courant de cette situation, la direction des Blackhawks aurait tenu une réunion, à laquelle aurait participé Quenneville, et au terme de laquelle aucune décision n’a été prise pour corriger la situation. Le pilote aurait alors indiqué qu’il préférait se concentrer sur les séries éliminatoires, les Blackhawks étant en route vers une première coupe Stanley depuis 1961.

Or, Quenneville a nié, plus tôt cet été, avoir été informé de la situation avant que la victime ne dépose une poursuite contre les Blackhawks plus tôt cette année. Mais en dévoilant son identité publiquement mercredi, Kyle Beach – victime présumée d’Aldrich – a indiqué qu’il était convaincu que Quenneville savait.

Sans entrer dans les détails, le DG des Panthers a malgré tout loué le courage de Beach, mercredi.

«En tant qu'organisation, nous félicitons Kyle Beach pour son courage, qui a mis en lumière la douleur qu'il a endurée pendant son séjour à Chicago, a déclaré Zito. Les informations qui sont récemment devenues disponibles sont profondément troublantes. Il ne fait aucun doute que les événements décrits dans le rapport sont graves et sévères.»

«Nous travaillons en étroite collaboration avec la Ligue nationale de hockey pour faciliter le processus en cours, et à cet égard, nous ne ferons aucun commentaire avant la rencontre du commissaire avec Joel.»

