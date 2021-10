Le député de Gatineau sera le whip en chef du gouvernement Trudeau

C’est le député de Gatineau, Steven MacKinnon, qui va être le whip en chef du gouvernement Trudeau.

M. MacKinnon a été élu pour la première fois en 2015 comme député du Parti libéral du Canada.

Député dans l’Outaouais, il a notamment été secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement et de l’Accessibilité.

Je suis honoré d’avoir été nommé Whip en chef du gouvernement. Je travaillerai avec acharnement afin de combler ces fonctions importantes, tout en continuant de représenter Gatineau et l’Outaouais avec la passion qui m’anime depuis le jour de ma première élection. https://t.co/R7RhrcFtct — Steven MacKinnon (@stevenmackinnon) October 28, 2021

C’est lui qui va s’assurer du bon fonctionnement du caucus libéral, qui compte 160 élus, en incluant le premier ministre Justin Trudeau. Dans un contexte de gouvernement minoritaire comme c’est le cas à nouveau à Ottawa, M. MacKinnon devra s’assurer que les députés libéraux sont présents lors des votes en Chambre.

«Steven MacKinnon est un parlementaire expérimenté qui a fait preuve d’une grande volonté de réaliser nos principaux engagements visant à bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens. Il veillera à ce que notre équipe au sein du Parlement reste concentrée sur la mise en œuvre des priorités du gouvernement du Canada. Je suis convaincu que Steven s’acquittera de ses nouvelles fonctions avec professionnalisme, intégrité et soin. Il a ma confiance et mon respect, ainsi que ceux de tout le caucus», a indiqué le premier ministre Justin Trudeau, jeudi, dans un communiqué.

Pour sa part, M. MacKinnon a indiqué sur Twitter qu’il est «honoré d’avoir été nommé whip en chef du gouvernement. Je travaillerai avec acharnement afin de combler ces fonctions importantes, tout en continuant de représenter Gatineau et l’Outaouais avec la passion qui m’anime depuis le jour de ma première élection».

