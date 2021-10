Le Gîte-du-Berger, fidèle à lui-même

GÎTE-DU-BERGER | Placez tous ensemble les éléments suivants : un habitat idéal, des routes forestières et des sentiers faciles d’accès, avec gélinottes et tétras en abondance, et vous avez la recette gagnante. C’est ce que vous offre le secteur Gîte-du-Berger, dans la réserve faunique des Laurentides.

Bien des amateurs de chasse au petit gibier connaissent ce site exceptionnel, situé en bordure de la route 169. On y retrouve huit chalets pouvant accueillir de deux à quatre personnes.

En raison de la pandémie et des mesures sanitaires, nous avions dû abandonner notre excursion annuelle l’automne dernier. Cette saison, nous avons eu une température exécrable durant trois jours. La pluie tombait tous les jours. Oui, il y a bien eu de très petites éclaircies, mais rien pour nous réchauffer.

Bien que tout semblait contre nous, notre groupe de six chasseurs a récolté plus de 70 gélinottes et tétras.

Nous chassons toujours en équipage de deux, avec des côtes à côtes. Personnellement, j’ai choisi de chasser durant toute la période avec mon manteau de pluie, comme pour la pêche en été. Heureusement, la température était plus clémente que d’habitude. Souvent, en cette période de l’année, il n’est pas rare de chasser avec de la neige au sol.

VTT ET BALAYAGE

Les côtes à côtes sont des véhicules très versatiles. Ils nous permettent d’avoir beaucoup de liberté dans nos déplacements et, surtout, d’avoir accès à des sentiers où les automobiles ne peuvent pas circuler.

C’est souvent là que se cachent ces petits oiseaux que l’on veut tellement rencontrer.

Il n’était pas rare durant notre dernière aventure de pouvoir apercevoir deux et même trois perdrix en plein milieu de ces sentiers, qui cherchaient à se gaver de petits graviers pour aider leur digestion.

Aussi, les mâles se pavanaient le cou gonflé et la queue tout ouverte, afin de séduire les femelles.

L’habitat de ce territoire est idéal. On y retrouve la rivière aux Écorces et de nombreux ruisseaux le long desquels il y a des aulnes, du foin et, derrière, la forêt mature pour que les perdrix puissent aller s’y cacher des prédateurs.

Personnellement, j’aime utiliser la méthode du balayage, pour débusquer ces petits gibiers. Dans les faits, cela signifie qu’il faut rouler à très basse vitesse, entre cinq et sept kilomètres, et balayer la bordure de la route vers l’intérieur de la forêt. Il n’est pas rare de les voir attendre que nous circulions pour sortir de la forêt. Certes, certains se risquent sur la route, toutefois, il faut bien comprendre que ce n’est pas la majorité des oiseaux qui agissent ainsi. Il faut vraiment chercher à les débusquer.

LES SUIVRE

Si vous apercevez une perdrix en bordure de la route et qu’elle entre en forêt, il y a certaines méthodes qui permettent de la retrouver.

Lorsque nous sommes deux, il y en a un qui se place directement devant l’endroit où l’oiseau est entré et l’autre à une vingtaine de pieds plus loin. Comme il n’est pas rare que ces oiseaux ne fassent pas un grand bout de chemin avant de s’arrêter, le chasseur qui entre en forêt fera en sorte que l’oiseau va se trahir, ce qui permettra à l’autre chasseur de le prélever.

Certains spécimens vont parcourir de longues distances à la course dès le départ, mais normalement, ils ne vont pas loin. Il faut donc avancer tranquillement tout en observant attentivement l’environnement.

Leur principal moyen de fuir les prédateurs, c’est d’utiliser leur camouflage naturel pour se confondre avec le décor. Toutefois, ils finissent toujours par se trahir.

Si un oiseau vous surprend en s’envolant, la meilleure chose à faire est de le suivre des yeux pour savoir s’il va se percher ou s’il se jette au sol. Ces informations sont essentielles pour connaître du succès dans la traque d’une perdrix en forêt.

Voilà, ce sont de petits conseils sur des techniques que j’ai développées au fil des ans.

Malgré tout, certains continuent de nous filer entre les doigts, mais moins qu’avant.

Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c’est de faire une réservation le plus vite possible pour vivre une aventure de chasse au Gîte-du-Berger. Pour ce faire, vous pouvez joindre les responsables de la réserve au 418 528-6868.

Il faut faire vite parce que les places s’envolent rapidement.