Les affres d’un voisinage avec du monde sans allure

Début juillet, de nouveaux voisins sont arrivés dans le logement accolé au nôtre. Parce qu’on est des gens civilisés, on avait toujours eu de bons rapports avec nos anciens voisins, et on espérait que ça allait se continuer avec les nouveaux. Mais on a vite déchanté. Le jeune couple qui a pris la place laissée vacante par ces personnes de 68 et 70 ans est du genre bruyant. Il ne fait rien pour atténuer les pleurs de leur bébé et les aboiements de leur chien, pas plus qu’il ne semble enclin à libérer le balcon de la poussette qu’ils y laissent en permanence.

On veut bien les accommoder, mais le chien qui aboie quand quelqu’un marche sur le balcon, ça va faire ! Le bébé qui pleure parfois avant de s’endormir, ça va faire ! Et la poussette dans notre face aussi ! Notre paix d’esprit est mise à rude épreuve. Que pourrait-on faire pour les sensibiliser à notre réalité ?

Ouverts mais pas dupes

Je doute que vous soyez aussi ouverts que vous le prétendez. Si au lieu de vous buter contre les habitudes de ce jeune couple qui amorce cette période de sa vie avec les contraintes qui y sont rattachées, vous tentiez de le comprendre en amorçant un dialogue constructif? Ne pensez-vous pas que vous vous en feriez des amis, des complices, au lieu de vous les antagoniser ?